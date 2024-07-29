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В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, семерых спасли, сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», — говорится в публикации.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об аварии на Беломорско-Балтийском канале стало известно в 6:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив «Балтийский». Из-за сброса воды разрушились три дома.

В Сегежском округе ввели режим ЧС.

МЧС