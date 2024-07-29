В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек

Об аварии на Беломорско-Балтийском канале стало известно в 6:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив «Балтийский». Из-за сброса воды разрушились три дома.