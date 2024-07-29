Шесть человек утонули за три дня в Иркутской области

Только за три дня на территории Иркутской области утонуло шесть человек. Жители региона пренебрегают правилами безопасности и отправляются на отдых к водоемам выпившими. Как сообщают в ГУ МВД Приангарья на Братском водохранилище утонула 52-летняя женщина, которая пила алкоголь на берегу. По этой же причине на день раньше погиб мужчина.
— В тот же день в районе базы отдыха «Простоквашино» на Братском водохранилище в утреннее время после распития спиртных напитков утонул 42-летний мужчина. Похожий инцидент произошел 28 июня в селе Жигалово на реке Лена с 38-летним местным жителем, — поделились оперативники.
В областном центре на Плотине ГЭС погиб 22-летний молодой человек. А в Черемхово 54-летний мужчина отправился на озеро вечером, но обратно не вернулся.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что шестилетний мальчик пострадал в аварии с мотоциклом. За рулем питбайка находился отец дошкольника, когда они влетели в иномарку.
Ранее KP.RU сообщал, что три человека погибли на озере в Анапе во время катания на гидроцикле.