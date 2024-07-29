Шесть человек утонули за три дня в Иркутской области

Только за три дня на территории Иркутской области утонуло шесть человек. Жители региона пренебрегают правилами безопасности и отправляются на отдых к водоемам выпившими. Как сообщают в ГУ МВД Приангарья на Братском водохранилище утонула 52-летняя женщина, которая пила алкоголь на берегу. По этой же причине на день раньше погиб мужчина.