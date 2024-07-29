Автовоз с иномарками сгорел на трассе в Жамбылской области

«27 июля в 22−33 часов поступило сообщение, что в Кордайском районе, на 177 км автодороги республиканского значения “Алматы-Ташкент”, грузовой автовоз с восьмью легковыми автомашинами полностью охвачен огнем. На место пожара выехали силы и средства ДЧС. Пожар ликвидирован в 00:12. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.