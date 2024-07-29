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Автовоз с иномарками сгорел на трассе в Жамбылской области

На трассе «Алматы-Ташкент» сгорел автовоз, который перевозил восемь легковых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Источник: instagram/kris_p_almata

Ранее появилось видео с трассы, где на кадрах — охваченный огнем автовоз, который был загружен машинами. Видео опубликовано в Instagram-паблике kris_p_almata. Сообщалось, что горит автовоз в районе Кордайского перевала.

Позже появилось видео уже полностью сгоревшего автовоза.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Жамбылской области сообщили, что пожар произошел на трассе «Алматы-Ташкент».

«27 июля в 22−33 часов поступило сообщение, что в Кордайском районе, на 177 км автодороги республиканского значения “Алматы-Ташкент”, грузовой автовоз с восьмью легковыми автомашинами полностью охвачен огнем. На место пожара выехали силы и средства ДЧС. Пожар ликвидирован в 00:12. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.