Алаудинов сообщил о потере ВСУ первой линии укреплений у Славянска и Краматорска

«Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ. — Ред.) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — заявил он, отвечая на вопрос об укреплениях противника в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка в эфире Первого канала.