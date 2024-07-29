Алаудинов сообщил о потере ВСУ первой линии укреплений у Славянска и Краматорска

«Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ. — Ред.) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — заявил он, отвечая на вопрос об укреплениях противника в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка в эфире Первого канала.
Алаудинов отметил, что, когда вся линия стоит твердо и нет варианта ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, сделать лазейку для остальных сил и средств достаточно тяжело.
«В данном случае получается, по всей линии подразделения Минобороны [РФ] продвигаются», — заключил он.
Накануне, 28 июля, Минобороны РФ сообщило, что расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой Вооруженных сил Украины. Ведомство также показало фрагмент боевой работы расчета.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.