Под Воронежем в пожаре погибла 3-летняя девочка: что известно сейчас

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в результате пожара в частном доме на территории СНТ «Лесная поляна» села Чертовицы в Рамонском районе Воронежской области. Об этом в региональном СУ СК сообщили в понедельник, 29 июля. В этом пожаре также пострадал взрослый мужчина 1987 года рождения — его забрали в больницу с ожогами 60% тела.