Под Воронежем в пожаре погибла 3-летняя девочка: что известно сейчас

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в результате пожара в частном доме на территории СНТ «Лесная поляна» села Чертовицы в Рамонском районе Воронежской области. Об этом в региональном СУ СК сообщили в понедельник, 29 июля. В этом пожаре также пострадал взрослый мужчина 1987 года рождения — его забрали в больницу с ожогами 60% тела.
— В ночное время 27 июля 2024 года в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения села Чертовицы Рамонского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружено тело 3-летней девочки со следами термического воздействия. Отец ребенка, пытавшийся ее спасти, с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — поделились предварительной информацией в следкоме.
РИА «Воронеж» писало, что дача в Чертовицах вспыхнула вскоре после полуночи. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 1:02. На мечте работали три отделения. Пожар был ликвидирован в 1:40. Всего к тушению привлекли 12 человек и 3 единицы техники. Пламя полностью уничтожило строение площадью 40 кв. м. Обрушилась кровля.
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рамонскому району Виктор Остапенко рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что о пожаре в экстренные службы сообщили очевидцы. Установлено, что погибшая девочка и пострадавший мужчина — жители Воронежа. При этом, по словам начальника отдела, пострадавший — отчим малышки.
— Мы выясняем обстоятельства произошедшего. Известно, что в доме не было электричества, он не был подключен к газопроводу. В момент возгорания взрослых в помещении не было, мать и отчим оставили ребенка одного, — уточнил Виктор Остапенко.
Местные жители выкладывают в социальные сетях кадры с места пожара и сообщают дополнительные детали. Сгоревший дом находился в СНТ на 19-й улице. Судя по опубликованным снимкам, в ту ночь взрослые устроили застолье на свежем воздухе рядом с домом.
— Обязательно необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и иметь в наличии огнетушитель. Благо огонь не перекинулся дальше, — прокомментировал один из пользователей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о пожаре в Коминтерновском районе областного центра, где из-за брошенного окурка загорелся балкон на втором этаже многоквартирного дома на улице Владимира Невского. К счастью, это происшествие обошлось без пострадавших.