Американский миллиардер предрек Украине поражение

Ранее подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис написал в журнале National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, у Киева также крайне мало шансов повернуть баланс сил в конфликте в свою пользу.