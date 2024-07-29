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Американский миллиардер предрек Украине поражение

Сакс: даже при поддержке Запада Украина потерпит поражение в конфликте.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X заявил, что, даже получая помощь от Запада, Украина не может поддерживать свои военные усилия и потерпит поражение в конфликте.

«(Украина) не может поддерживать свои военные усилия, даже при поддержке Запада, и война закончится поражением», — написал Сакс.

Ранее подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис написал в журнале National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, у Киева также крайне мало шансов повернуть баланс сил в конфликте в свою пользу.