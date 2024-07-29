На линиях операторов в шести регионах Франции организовали диверсии

Инцидент произошел через несколько дней после пожара на ретрансляционной антенне недалеко от Тулузы, в результате которого без интернета временно остались около 2 тыс. домов. Власти считают, что это был поджог. На месте происшествия нашли табличку с надписью NO JO, что можно расшифровать как Non aux Jeux Olympiques («Нет Олимпийским играм»).