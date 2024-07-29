Поезд насмерть сбил школьницу в Волгоградской области

12-летняя девочка попала под пассажирский поезд на 997-м км перегона Колоцкий — Качалино. 28 июля она переходила ж/д пути вне зоны пешеходного перехода.
«Волгоградский следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека”», — пояснили в Западном МСУ на транспорте СК РФ.
Следователи провели осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Специалисты призывают граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать опасности свою жизнь.