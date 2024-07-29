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Поезд насмерть сбил школьницу в Волгоградской области

Трагедия произошла в Иловлинском районе.

12-летняя девочка попала под пассажирский поезд на 997-м км перегона Колоцкий — Качалино. 28 июля она переходила ж/д пути вне зоны пешеходного перехода.

«Волгоградский следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека”», — пояснили в Западном МСУ на транспорте СК РФ.

Следователи провели осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Специалисты призывают граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать опасности свою жизнь.

СК