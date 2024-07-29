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В Братске во время пожара погиб человек

Короткое замыкание стало причиной возгорания в многоквартирном доме в Правобережном районе Братска, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области

Сигнал о возгорании огнеборцы получили в начале второго часа дня 29 июля. Горела квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме по улице Спортивной. В подъезде было сильное задымление. Из дома смогли самостоятельно эвакуироваться 6 человек. Еще семерым помогли выбраться пожарные. Среди спасенных один ребенок и один инвалид.

Звеном газодымозащитной службы в квартире был обнаружен погибший человек. Из соседней квартиры эвакуировали и передали врачам скорой помощи 3 человек с диагнозом отравление угарным газом, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Меньше чем за полчаса возгорание было потушено. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах, которые предшествовали пожару. Основной версией трагедии называют короткое замыкание электропроводки.

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