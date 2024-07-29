В Братске во время пожара погиб человек

Сигнал о возгорании огнеборцы получили в начале второго часа дня 29 июля. Горела квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме по улице Спортивной. В подъезде было сильное задымление. Из дома смогли самостоятельно эвакуироваться 6 человек. Еще семерым помогли выбраться пожарные. Среди спасенных один ребенок и один инвалид.