В Братске во время пожара погиб человек

Сигнал о возгорании огнеборцы получили в начале второго часа дня 29 июля. Горела квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме по улице Спортивной. В подъезде было сильное задымление. Из дома смогли самостоятельно эвакуироваться 6 человек. Еще семерым помогли выбраться пожарные. Среди спасенных один ребенок и один инвалид.
Звеном газодымозащитной службы в квартире был обнаружен погибший человек. Из соседней квартиры эвакуировали и передали врачам скорой помощи 3 человек с диагнозом отравление угарным газом, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
Меньше чем за полчаса возгорание было потушено. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах, которые предшествовали пожару. Основной версией трагедии называют короткое замыкание электропроводки.