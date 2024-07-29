Работа и деньги будут. Кому повезет в оставшиеся месяцы 2024 года, рассказал бурятский лама

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама дал очередной прогноз — на оставшиеся пять месяцев года. Никто не обещал, что он будет простым — високосный ведь. 2024-й проходит под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Талисман «вступил» в свои права с 10 февраля — с первого дня Сагаалгана, что с бурятского языка означает Белый месяц. На что стоит обратить внимание, а в чем необходимо быть более острожными? Еши Намжил лама рассказал КП-Иркутск.
Могут быть землетрясения.
Лама предсказывал: лето принесет множество сюрпризов, будет переменчивым. Предрекал: наводнения возможны в середине и конце сезона.
— Возможно, что водная стихия немного попугает еще и в начале осени. Осадков ожидается чуть выше нормы. А больших пожаров быть не должно.
Сильных ветров вряд ли стоит ожидать. А вот землетрясения могут быть. Вероятно, что увеличится число аварий, чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев.
Урожай будет хорошим.
Судя по прогнозу, урожай зерна в этом году порадует, а вот орехов много не стоит ждать. Что касается грибов и ягод — их вырастет вдоволь. Приплод скота станет выше среднего.
— Есть вероятность проявления болезней среди животных, как, впрочем, и среди флоры, что может сказаться на их численности. Болотистые места вырастут в площадях. Прибавится сорной травы, ядовитых грибов, плесени, гнили. Комаров и мошкары будет очень много.
Говоря о сельском хозяйстве, лама обращает особое внимание на лошадей. Поголовье, обещает, должно значительно вырасти.
— Но если их численность сократят убоем, то в будущем люди будут больше и сильнее болеть. Дело в том, что лошади своим наличием и количеством символизируют Будду Медицины или Дамдина, что означает здоровье и защищенность населения от увечий. Если им найдут другое применение или хотя бы повременят с сокращением — это положительно скажется на энергетике будущего.
Кроме того, в этом году стоит успеть посадить как можно больше деревьев. Это тоже станет большой помощью людям в будущем. Но ни в коем не используйте привезенные откуда либо саженцы — не из других регионов, не из других стран, только свои, только местные!
Кому повезет.
— Отдельные люди прославятся и обретут очень большой вес. Культурная и религиозная жизнь будет вполне насыщенной. Больших высот достигнут те, кто работают в военной и спортивной сферах, в силовых структурах.
Работа и деньги будут.
Люди все чаще начнут менять работу, а также будут искать дополнительный доход. Повысится текучка кадров.
— Численность населения в деревне должна немного увеличиться. В основном это произойдет благодаря открытию новых заимок или возрождению старых.
Работа и деньги будут, однако при этом очень сильно во второй половине года обострится нехватка рабочих рук. Особенно это коснется узких специальностей.
— Ожидается большой приток гостей. Также на постоянное место жительства будут приезжать люди из далеких мест.
Лама предрекал, что жить станет немного лучше, но стоит подумать и о более далекой перспективе. А именно — вкладывать в своих детей больше знаний, прививать любовь к старым традициям, культурным, национальным и общечеловеческим ценностям.
— Стоит постараться оторвать их от смартфонов, заинтересовать реальной жизнью. Это и будет нашим вкладом в далекую перспективу.