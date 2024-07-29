Работа и деньги будут. Кому повезет в оставшиеся месяцы 2024 года, рассказал бурятский лама

— Но если их численность сократят убоем, то в будущем люди будут больше и сильнее болеть. Дело в том, что лошади своим наличием и количеством символизируют Будду Медицины или Дамдина, что означает здоровье и защищенность населения от увечий. Если им найдут другое применение или хотя бы повременят с сокращением — это положительно скажется на энергетике будущего.