В Березовском простятся с бойцом, погибшим на специальной военной операции

В Березовском состоится прощание с 40-летним Василием Долматовым, погибшим 10 июня на специальной военной операции. Его не стало во время боев на территории Авдеевки Донецкой Народной Республики.
— Заключив контракт в мае 2024 года, Василий плечом к плечу со своими земляками встал в ряды участников специальной военной операции. Коллеги вспоминают, что он был человеком с «золотыми руками». Он не знал слово «не могу», поэтому все, за что он брался — получалось. Василий увлекался механикой и мог починить все — от будильника до автомобиля, — рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов в своем telegram-канале.
Василий Домлатов родился 19 апреля 1984 года в городе Октябрьске Казахской ССР. Он отучился на мастера широкого профиля в профессионально-техническом учебном центре. В 2010 году мужчина переехал в Березовский, где работал в «Рост Профи», горнорабочим на «Березовском руднике», кладовщиком в «Авто-Евро». У Василия остались жена и четыре ребенка, двое из которых — принятые в семью дети двоюродной сестры супруги Долматова, умершей в 2017 году.
— Василий, провожая своих друзей в зону специальной военной операции, очень переживал и понимал, что не сможет оставаться в стороне, когда его помощь так нужна там. Жене и родным о принятом решении и подписанном контракте сообщил накануне отъезда, чтобы заранее не переживали и не пытались отговаривать, — добавил градоначальник.
Прощание с рядовым Долматовым состоится 30 июля.