В Березовском простятся с бойцом, погибшим на специальной военной операции

— Заключив контракт в мае 2024 года, Василий плечом к плечу со своими земляками встал в ряды участников специальной военной операции. Коллеги вспоминают, что он был человеком с «золотыми руками». Он не знал слово «не могу», поэтому все, за что он брался — получалось. Василий увлекался механикой и мог починить все — от будильника до автомобиля, — рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов в своем telegram-канале.