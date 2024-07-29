В Приморье три человека умерли на рабочем месте

В Федерацию профсоюзов Приморского края поступили сведения о трех смертях и несчастном случае на предприятиях региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что 53-летний водитель службы спецтранспорта «Международного аэропорта Владивосток» при прохождении предрейсового медосмотра умер в помещении здравпункта. Кроме того, 59-летний старший механик «Севморречфлот» был обнаружен соседом по каюте без признаков жизни.
Также во время дежурства на гидрографическом судне скончался 78-летний геофизик Войсковой части 45163 МО РФ. 54-летний сварщик компании «Большой Кхан» получил ожоги 2-й степени верхней части тела.
Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Напомним, следственный комитет Приморского края инициировал уголовное дело после инцидента, в результате которого двоих рабочих ударило током во время монтажа рекламного баннера. Согласно данным следствия, 13 июня во время работ при установке вывески на рекламную конструкцию на улице Новикова в Арсеньеве, двое рабочих — братья 44 и 47 лет — получали травмы из-за удара электрическим током. Старший брат скончался от полученных травм, младший получил серьезные повреждения.