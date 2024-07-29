Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации

Во время оперативного совещания правительства в понедельник замглавы Белгорода Василий Голиков рассказал, что поручение губернатора о закрытии невыполненных работ за предыдущую неделю в установленный срок не было выполнено. Основными причинами срыва сроков, по словам Голикова, стали нехватка собственных оборотных средств у ряда подрядных организаций, а также неисполнение обязательств со стороны ряда подрядчиков, привлеченных областным министерством. Однако реакция губернатора на эти объяснения была крайне резкой.
«Вы мне сейчас сказки рассказываете о том, что вам денег не хватает. Работаете очень плохо! Василий Георгиевич, поэтому я вам скажу, что не просто плохо, безобразие, просто безобразие. Вам нужно ещё не просто в рот положить, да, вам ещё нужно челюсть двигать, чтобы вы ещё разжевали. Вы ещё здесь пытаетесь мне доложить, что министерство плохо работает. А зачем тогда мне администрация нужна, если большую часть работы выполняет правительство по городу?! Зарплату получаете два раза в месяц», — с возмущением заявил губернатор.
Гладков призвал администрацию незамедлительно задействовать муниципальные и внебюджетные средства для ускорения восстановительных работ. Он потребовал выполнить план на эту неделю в объеме более 700 объектов, добавив, что терпение не безгранично. Глава региона подчеркнул, что область не намерена заниматься всем самостоятельно, и администрация Белгорода должна выполнять свои обязанности.
«Вы заявки не можете в фонд подать оформленные. Дооформление идет неделями. Задача поставлена. Просто начинаете уже меня злить. Не доводите до крайности “- заключил глава региона.