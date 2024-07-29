Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации

«Вы мне сейчас сказки рассказываете о том, что вам денег не хватает. Работаете очень плохо! Василий Георгиевич, поэтому я вам скажу, что не просто плохо, безобразие, просто безобразие. Вам нужно ещё не просто в рот положить, да, вам ещё нужно челюсть двигать, чтобы вы ещё разжевали. Вы ещё здесь пытаетесь мне доложить, что министерство плохо работает. А зачем тогда мне администрация нужна, если большую часть работы выполняет правительство по городу?! Зарплату получаете два раза в месяц», — с возмущением заявил губернатор.