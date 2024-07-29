Лось спровоцировал жесткое ДТП на рассвете в Барановичском районе

В Барановичском районе лось стал причиной жесткого ДТП с легковушкой, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла около 05.10 утра в понедельник, 29 июля. На 238-м километре трассы М-1 50-летний житель Полоцка на «Ситроене» сбил дикое животное. Лось внезапно выбежал на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения авто, избежать наезда водителю не удалось.
Водитель пострадал в аварии и был госпитализирован, лось пал на месте, его тушу передали сотрудникам инспекции охраны животного и растительного мира.
— Проводится проверка, — уточнили в УВД.