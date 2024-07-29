На мусорном полигоне в Евпатории ликвидировали открытое горение

В понедельник, 29 июля, на полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории ликвидировали открытое горение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 27 июля, в Евпатории загорелся мусорный полигон. К ликвидации возгорания привлекли сотрудников МЧС и МУП «Экоград». Глава администрации Александр Юрьев призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Позднее градоначальник отметил, что пока ликвидировать возгорание пока не удалось. Он добавил, что пожар тушат вторые сутки. Юрьев подчеркнул, что пожарные и комуннальщики работают в сложнейших условиях. Он добавил, что АО «ВАД» и ООО «Азимут» задействовали свою технику для оказания помощи. Сообщалось, что прокуратура проводит проверку.
«На данный момент на полигоне твердых бытовых отходов открытого горения и распространения огня нет».
Руководитель администрации добавил, что сейчас ведутся работы по пересыпке грунтом очагов тления.