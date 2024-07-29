В затопленном зоомагазине в центре Копейска погибли все животные

Магазин «Природа» располагается в цокольном помещении на проспекте Славы, 6. На прикреплённых к посту кадрах видно, что вода заполнила помещение полностью. Выжили только некоторые рыбы, которые, как говорят авторы ролика, плавают внутри.
«Все зверьки: все попугайчики, хомячки, зайчики. Только рыба плавает. Что животные выжили, вообще разговора не идёт», — сокрушаются авторы видео.
По словам местных жителей, владелец магазина всегда создавал достойные условия для животных, «вкладывал душу в своё дело». Почему живность осталась в помещении, которое наполнилось водой, не сообщается.
«Ой, как жаль. Мы в детстве специально ездили с посёлка в этот магазин, как в зоопарк, на животных посмотреть. Очень жаль и хозяина, и животных. А подвал мог и за одну ночь наполниться с учётом, что возле “Славы” молодёжь на сапах катается», — пишут копейчане.
Добавим, что в соседнем здании находится копейский ТРК «Слава». Судя по видео, которые выкладывают горожане в соцсети, на площади перед ним образовалось настоящее море, по которому горожане устраивают заплывы на сапбордах. В администрации Копейска 29 июля сообщили, что подрядчики проводят обследование ливневой канализации на улице Лихачёва, в посёлке РМЗ и на проспекте Славы. Воду продолжают откачивать из прудов-испарителей в посёлках, а также с территории многоквартирных домов. Жителей предупреждают о возможных отключениях электроэнергии. До 18 часов снизится давление подачи воды из-за потребовавшегося обследования городского канализационного коллектора — нагрузка на него выросла более чем вдвое.