В затопленном зоомагазине в центре Копейска погибли все животные

Добавим, что в соседнем здании находится копейский ТРК «Слава». Судя по видео, которые выкладывают горожане в соцсети, на площади перед ним образовалось настоящее море, по которому горожане устраивают заплывы на сапбордах. В администрации Копейска 29 июля сообщили, что подрядчики проводят обследование ливневой канализации на улице Лихачёва, в посёлке РМЗ и на проспекте Славы. Воду продолжают откачивать из прудов-испарителей в посёлках, а также с территории многоквартирных домов. Жителей предупреждают о возможных отключениях электроэнергии. До 18 часов снизится давление подачи воды из-за потребовавшегося обследования городского канализационного коллектора — нагрузка на него выросла более чем вдвое.