Под Ростовом менеджер банка списал три миллиона со счетов студентов и безработных

В Батайске Ростовской области силовики раскрыли финансовую аферу, к которой оказалась причастной старший менеджер группы продаж по работе с частными клиентами. По данным региональной ФСБ, сотрудница финансовой организации имела доступ к личной информации вкладчиков.
Выяснив, какими счетами долгое время не пользовались, женщина начала переводить с них деньги себе. Так, за девять месяцев менеджер списала разные суммы со счетов 438 клиентов. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей. Среди обманутых, в том числе, оказались студенты, временно безработные и пенсионеры.
В отношении аферистки возбудили дело по статье «Мошенничество». В суде вину женщины признали. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на пять лет.