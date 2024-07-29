Под Ростовом менеджер банка списал три миллиона со счетов студентов и безработных

Выяснив, какими счетами долгое время не пользовались, женщина начала переводить с них деньги себе. Так, за девять месяцев менеджер списала разные суммы со счетов 438 клиентов. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей. Среди обманутых, в том числе, оказались студенты, временно безработные и пенсионеры.