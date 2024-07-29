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«Искандер» уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного пункта Новотроицкое.

«Расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое. В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.