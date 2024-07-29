«Искандер» уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого

«Расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое. В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.