Сакраменто
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань — Адлер.

ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.

«Шесть вагонов лежат на боку», — сказали в ЕДДС, добавив, что еще три вагона «наклонилось».

Как уточнили в РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов. По данным компании, причиной ЧП стал Камаз, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Столкновение произошло в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково.

По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Все они находятся в стабильном состоянии.

Всего в поезде ехали 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.

Как сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

МЧС