В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.
«Шесть вагонов лежат на боку», — сказали в ЕДДС, добавив, что еще три вагона «наклонилось».
По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Все они находятся в стабильном состоянии.
Всего в поезде ехали 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.
Как сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».