Суд арестовал сына бизнесмена Бажаева, напавшего на полицейского

Бизнесмен Муса Бажаев заявлял, что ему неизвестно о причастности сына к нападению на полицейского. Он также сказал, что не верит, что сын мог совершить подобное, но при этом отметил, что если Тимур Бажаев окажется виноватым, то будет отвечать.