Суд арестовал сына бизнесмена Бажаева, напавшего на полицейского

Как сообщает СКР по Москве, 27 июля Тимур Бажаев пытался проникнуть на территорию Олимпийского комплекса «Лужники», минуя рамки металлодетектора. На требования сотрудника правоохранительных органов прекратить попытки проникновения на охраняемую территорию, тот ответил нецензурной бранью, после чего напал на полицейского. По информации следствия, Тимур Бажаев нанес полицейскому телесные повреждения, то есть причинил насилие, опасное для здоровья.
Бизнесмен Муса Бажаев заявлял, что ему неизвестно о причастности сына к нападению на полицейского. Он также сказал, что не верит, что сын мог совершить подобное, но при этом отметил, что если Тимур Бажаев окажется виноватым, то будет отвечать.