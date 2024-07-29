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Суд арестовал сына бизнесмена Бажаева, напавшего на полицейского

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Тимура Бажаева, сына бизнесмена Мусы Бажаева. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Источник: Reuters

Как сообщает СКР по Москве, 27 июля Тимур Бажаев пытался проникнуть на территорию Олимпийского комплекса «Лужники», минуя рамки металлодетектора. На требования сотрудника правоохранительных органов прекратить попытки проникновения на охраняемую территорию, тот ответил нецензурной бранью, после чего напал на полицейского. По информации следствия, Тимур Бажаев нанес полицейскому телесные повреждения, то есть причинил насилие, опасное для здоровья.

Бизнесмен Муса Бажаев заявлял, что ему неизвестно о причастности сына к нападению на полицейского. Он также сказал, что не верит, что сын мог совершить подобное, но при этом отметил, что если Тимур Бажаев окажется виноватым, то будет отвечать.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что для МВД должно стать делом чести нападение Тимура Бажаева на полицейского. По его словам, руководство МВД взяло расследование под контроль, так как на него пытаются повлиять.

расследование