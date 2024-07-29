Толпа цыган устроила поножовщину в новосибирской электричке

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с цыганами в новосибирской электричке. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК.
— В социальных медиа появилась информация о том, что группа цыган устроила потасовку в одной из электричек Новосибирска. Один из нападавших использовал нож в качестве оружия, — уточнили в публикации.
О ходе уголовного дела будут докладывать лично главе СК.
Ранее мы сообщали, что Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о результатах проверки травмирования 11-летней девочки в новосибирской школе.
— В марте 2024 года в одной из частных школ Новосибирска во время перемены девочке зажало руку в дверной ручке. В результате ей диагностировали перелом, ребенку потребовалась реабилитация, — пишет Информационный центр СК России.