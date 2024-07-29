В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд из Казани

Ранее мы писали, что Российские железные дороги (РЖД) представили новую опцию на своем сайте, которая позволяет пассажирам пересаживаться на другие места в том же поезде, если нет доступных билетов на весь маршрут до пункта назначения. Об этом пишет РИА Новости.