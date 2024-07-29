В Волгоградской области пассажирский поезд сошел с рельсов.

По предварительным данным, шесть вагонов завалились на бок, ещё три сошли с рельсов и наклонились. Это произошло в результате столкновения с грузовиком. По неофициальным данным, в происшествии могли пострадать более 100 человек. Движение на участке приостановлено, информация о пострадавших уточняется.