В Волгоградской области пассажирский поезд сошел с рельсов.

В Волгоградской области днем 29 июля несколько вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов и завалились на бок. В происшествии есть пострадавшие, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
По предварительным данным, шесть вагонов завалились на бок, ещё три сошли с рельсов и наклонились. Это произошло в результате столкновения с грузовиком. По неофициальным данным, в происшествии могли пострадать более 100 человек. Движение на участке приостановлено, информация о пострадавших уточняется.
«Около 12.40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля “КамАЗ” и пассажирского состава сообщением Казань — Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован. На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
По данным МЧС России, более 320 человек и 100 единиц техники задействовано в ликвидации последствий аварии на железной дороге под Волгоградом, к вылету готовят два вертолета Ми-8.
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», сообщили в пресс-службе СКР.