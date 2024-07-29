В Новосибирске пожизненно осужденный Геннадий Барсук получил еще один срок

Убийца Геннадий Барсук впервые попал за решетку в 15 лет, тогда подростка осудили за разбойное нападение с оружием. В 23 года Барсук получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Отсидев более 9 лет лишения свободы, он вышел из колонии в июне 2011 года. Оказалось, что в августе 2011 года, за два месяца до расправы над семьей, жестокий убийца убил двух бездомных на Гусинобродском мусорном полигоне.