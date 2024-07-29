В Новосибирске пожизненно осужденный Геннадий Барсук получил еще один срок

В Новосибирске суд добавил срок Геннадию Барсуку, осужденному к пожизненному заключению за жестокое убийство отставного майора ФСИН, его жены и 6-летней дочки. Очередной приговор вступил в законную силу в понедельник, 29 июля 2024 года.
Трагедия произошла 5 ноября 2011 года. По данным следствия, 33-летний Геннадий Барсук пришел в гости к бывшему сотруднику ФСИН, в ходе застолья возникла ссора. Барсук схватил нож и зарезал хозяина дома и жену, затем изнасиловал 6-летнюю дочь и убил ее, украл драгоценности и мобильные телефоны. Подсудимый сбежал, его задержали по горячим следам.
На суде по делу о жестком убийстве семьи Барсук признал вину только в краже золота и мобильных телефонов из квартиры. Суд назначил убийце пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года.
Убийца Геннадий Барсук впервые попал за решетку в 15 лет, тогда подростка осудили за разбойное нападение с оружием. В 23 года Барсук получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Отсидев более 9 лет лишения свободы, он вышел из колонии в июне 2011 года. Оказалось, что в августе 2011 года, за два месяца до расправы над семьей, жестокий убийца убил двух бездомных на Гусинобродском мусорном полигоне.
В 2016 году суд добавил осужденному Барсуку еще 18 лет строгого режима за это двойное убийство. Помогла свидетельница, которая чудом выжила, ее спасли врачи. Барсук пытался ее убить, избил и порезал, бросив умирать на свалке.
Следователи возбудили очередное уголовное дело о попытке убийства свидетеля тяжкого преступления, приговор вынесли только 12 лет спустя. Для этого Геннадия Барсука этапировали из «Вологодского пятака» — колонии ИК № 5 ГУ ФСИН по Вологодской области.
В апреле 2024 года Дзержинский районный суд добавил извергу еще 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.
— В совокупности приговоров 44-летний Геннадий Барсук получил пожизненное лишение свободы с ограничением свободы сроком в 2 года. Подсудимый обжаловал приговор за попытку убийства свидетельницы, 29 июля 2024 года Новосибирский областной суд отклонил доводы адвоката об оправдании осужденного. Вместе с тем приговор изменен по апелляционному представлению прокуратуры, в резолютивной части приговора судебной коллегией указано, что наказание осужденный должен отбывать в исправительной колонии особого режима, так как суд первой инстанции этого не указал, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Богер, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.