Полковник Ходаренок: конфликт на Ближнем Востоке может разгореться между членами НАТО

Части и соединения турецкой армии в настоящее время дислоцируются в северных районах Сирии. Но чтобы им дойти до границ Израиля, придется, как минимум, вступить в войну с сирийской армией и в том или ином варианте в противостояние с российским контингентом в этой стране. То есть участником ближневосточных событий может стать и Российская Федерация.