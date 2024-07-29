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В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек

После ДТП с автобусом под Воронежем, где пострадали 15 человек, возбудили дело.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 29 июл — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Воронежской области, в котором 15 человек получили травмы, сообщает ГУМВД по региону.

Авария произошла утром 28 июля на 7 километре автодороги’А-134" в Рамонском районе, столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, в котором находились 20 человек.

«Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”. Сейчас проводится ряд экспертиз и исследований для установления всех обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, в результате столкновения всего пострадали 15 пассажиров автобуса.

«Все они были доставлены в медицинские учреждения с полученными травмами различной степени тяжести», — сообщает полиция.