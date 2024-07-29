Зайти мешал только веник. Три дочери священника умерли в незапертой комнате в Петербурге

Накануне всех троих нашли мёртвыми. При этом тела были в таком состоянии, что и при визуальном осмотре ясно, что пролежали они не один день. Причину и время смерти устанавливают судмедэксперты. В отдел полиции увезли младшего, 25-летнего брата. Ему предстоит объяснить, когда последний раз он если не видел, то хотя бы слышал сестёр, с которыми делил квартиру на Комендантском проспекте.