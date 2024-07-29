Что известно о столкновении поезда и грузовика в Волгоградской области

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области в результате ДТП. Пострадали более 100 человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП.
По предварительным данным, в Волгоградской области из-за ДТП сошли с рельсов восемь вагонов поезда Казань — Адлер, часть из них опрокинулась.
ЧП произошло в 12:35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково.
Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом, сообщили в РЖД.
Как сообщили власти, в составе следовали 812 пассажиров.
По данным оперативных служб, причиной схода вагонов стало экстренное торможение из-за выезда «Камаза» на пути.
В РЖД уточнили, что машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.
Скорость поезда составляла 65 км/ч, а видимость состава при подходе к переезду для водителя автомобиля была более одного километра.
Водитель «Камаза» грубо нарушил правила ПДД и выехал на ж/д переезд перед идущим поездом в Волгоградской области, сигнализация на переезде действовала исправно, пояснили в РЖД.
На место вызваны оперативные службы, медики, а также следуют восстановительные поезда.
Последствия аварии ликвидируют 324 человека и 109 единиц техники. Готовятся к вылету два вертолета Ми-8 МЧС.
Проводится эвакуация пострадавших.
Движение поездов на участке приостановлено.
Пострадавшие.
Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы в результате схода вагонов.
Госпитализированы 15 человек, в том числе три ребенка.
Расследование происшествия.
На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.
Южная транспортная прокуратура начала проверку.