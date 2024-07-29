Поиск людей в перевернувшихся при крушении поезда под Волгоградом вагонах попал на видео

На записи видно десятки пассажиров поезда, которые забрались на перевернувшиеся вагоны и помогают спасателям искать раненых.
По информации издания, пострадали около 110 человек. Всего в поезде находились не меньше 700 пассажиров.
Ранее появилось видео, на котором видно, как из окон перевернувшихся вагонов поезда выбираются пассажиры. Уже оказавшиеся снаружи люди помогают остальным.
О крушении поезда Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом стало известно днем 29 июля. Предварительно, водитель грузовика пытался проскочить перед составом железнодорожные пути, которые, как выяснилось, не оборудованы шлагбаумами и барьерами. Мужчина выжил. На данный момент известно о двух жертвах происшествия.