Поиск людей в перевернувшихся при крушении поезда под Волгоградом вагонах попал на видео

О крушении поезда Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом стало известно днем 29 июля. Предварительно, водитель грузовика пытался проскочить перед составом железнодорожные пути, которые, как выяснилось, не оборудованы шлагбаумами и барьерами. Мужчина выжил. На данный момент известно о двух жертвах происшествия.