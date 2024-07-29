В сошедшем с рельсов поезде Казань — Адлер ехали 812 человек

«На неохраняемом переезде перегона Гремячая — Котельниково произошло столкновение поезда № 491 “Казань — Адлер” с грузовым автомобилем, — приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области. — По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек».