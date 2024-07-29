Прокуратура просит суд ужесточить приговор бывшей чиновнице краевого минздрава

15 июля Ленинский суд Перми признал госпожу Барову виновной в превышении полномочий при закупке средств индивидуальной защиты. В ноябре 2020 года краевой минздрав для борьбы c распространением коронавирусной инфекции заключил договор с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских шапочек. Марина Барова не обеспечила надлежащую процедуру и не провела экспертизу шапочек, при этом подрядчику было перечислено 2,7 млн руб. Поставленные изделия оказались незарегистрированными и фальсифицированными. Чиновница также не проверила качество поставленных медицинских халатов в количестве 700 тыс. штук и комплектов защитной одежды в количестве 57,5 тыс. штук. Зная о недоброкачественности продукции, госпожа Барова тем не менее подписала счета на оплату. Общая сумма ущерба, причиненного краевому минздраву, превысила 71 млн руб.