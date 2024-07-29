Минобороны сообщило о занятии села Волчье в ДНР

Подразделения российской группировки «Центр» заняли село Волчье в западной части ДНР. Это небольшой населенный пункт, расположенный к югу от населенного пункта Прогресс, о контроле над которым военное ведомство сообщило в минувшие выходные. В этом же районе за последние несколько дней российские подразделения заняли села Евгеновка и Лозоватское.