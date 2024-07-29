В Молдове еще один ребенок погиб от удара током: 16-летний подросток скончался во время тренировки по настольному теннису

В Рыбнице подростка убило током во время тренировки по настольному теннису.
Трагедия случилась в субботу, 27 июля, в новеньком спорткомплексе «Юбилейный», который недавно отремонтировали, и где занимаются 300 ребят.
Глава рыбницкой госадминистрации рассказал телеканалу ТСВ, что 16-летний парень бегал в зале во время тренировки, схватился за какую-то трубу и его ударило током. Мальчик умер в больнице.
Ведётся следствие. Будут разбираться, как такое могло произойти в только недавно отремонтированном спорткомплексе.