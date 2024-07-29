Верховный суд Башкирии смягчил приговор виновнику ДТП с двумя погибшими.

Верховный суд Башкортостана изменил приговор Караидельского межрайонного суда в отношении в отношении виновника ДТП с двумя погибшими. Судом первой инстанции установлено, что в декабре 2023 года мужчина, управляя автомобилем, в салоне которого на заднем пассажирском сиденье находились два пассажира, следовал по проезжей части автодороги Бирск-Тастуба-Сатка Караидельского района.
Не учитывая погодные условия, мокрый асфальт со снегом, не предвидя возможных опасных последствий, он пошел на обгон попутного автомобиля, впереди которого двигался автосамосвал. Спецмашина чистила дорогу от снега. В процессе обгона осужденный выехал на встречную полосу и врезался во встречную машину.
В ДТП водитель встречного автомобиля и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, сам осужденный и его пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы.
«Приговором первой инстанции виновнику ДТП назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Караидельского межрайонного суда, признать смягчающим наказание обстоятельством полное добровольное возмещение морального вреда и мнение потерпевшего о нестрогом наказании. Наказание смягчили до 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.