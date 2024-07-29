Верховный суд Башкирии смягчил приговор виновнику ДТП с двумя погибшими.

«Приговором первой инстанции виновнику ДТП назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Караидельского межрайонного суда, признать смягчающим наказание обстоятельством полное добровольное возмещение морального вреда и мнение потерпевшего о нестрогом наказании. Наказание смягчили до 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.