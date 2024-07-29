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В подземном переходе у цирка в Воронеже рухнул потолок

Инцидент прокомментировали в администрации города.

Источник: Администрация Воронежа

В подземном переходе у цирка в Воронеже рухнул потолок, инцидент прокомментировали в администрации города.

За инфраструктуру объекта отвечает ООО «Меридиан». Представитель компании рассказал, что вход в обрушившуюся зону уже перекрыли, а на место вызвали экспертов. Специалистам предстоит установить причины обрушения облицовки потолка.

«Как только они проведут оценку, все элементы будут убраны. Сейчас движение по переходу осуществляется через другие входы. Пострадавших нет», — резюмировали в ведомстве.

несчастный случай