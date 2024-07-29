Лошадь лягнула ребенка в голову на площади в Уральске

«Многие предприниматели пренебрегают предупреждением. Поэтому нам пришлось конфисковать около 20 предметов незаконной торговли и оказания услуг. Работа в данном направлении будет продолжена. Однако хочется отметить, что со стороны горожан тоже есть спрос на их услуги и товары. Именно поэтому незаконные торговцы, пользуясь этим, снова и снова возвращаются на свои места», — сообщили в акимате Уральска.