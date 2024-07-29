ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов в пятидневном бою с 1000 радикалов в Мали

В 2020—2021 года в Мали произошло еще два переворота, в результате чего к власти пришел полковник Ассими Гоита. Le Monde писала, что за восемь лет с начала операции «были военные успехи, но цель окончательной передачи страны консолидированному малийскому государству сегодня кажется недостижимой». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская армия не может оставаться в стране, где больше «нет никакой демократической легитимности». 10 июня 2021 года Макрон сообщил, что Париж завершит свою операцию и сократит военный контингент в Мали.