Антикор объявил в розыск экс-полицейского из Сатпаева

24-летнего казахстанца подозревают в превышении власти.
«Бакыт Адиль Есенжолулы — 25.07.2000 года рождения. Уроженец Карагандинской области (экс-оперуполномоченный ОП города Сатпаева). Мера пресечения — “Содержание под стражей”.
При этом в сообщении за 29 июля 2024 года говорится, что вознаграждение и анонимность гарантируются.
«В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в Департамент Агентства по противодействию коррупции по Улытауской области (адрес: город Жезказган, ул. Курманбаева, 15) по телефонам: дежурная часть 8 (7102) 72−12−31, группа розыска, мобильные телефоны 8−771−192−44−20, 8−775−912−87−07 (или написать на электронную почтуkb.ulytau@antikor.gov.kz)».