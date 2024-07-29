В результате схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали 30 человек

«Предварительно, к нам поступили 30 человек, 15 взрослых и 15 детей. Все поступили пока в относительно удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести. Тяжелых пациентов пока не было», — передает ТАСС.
В пресс-службе РЖД в Telegram-канале также проинформировали, что в связи с происшествием в регионе четыре пассажирских поезда отправлены измененным маршрутом. Так, поезда Имеретинский Курорт — Пермь, и Новороссийск — Казань отправили через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. В обратном направлении отправили через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская поезда Красноярск — Адлер и Тында — Анапа.
Отмечается, что пассажирам задержанных поездов оказывается помощь и содействие.
Ранее в этот день сообщалось о сходе вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер с рельсов в Волгоградской области. Водитель грузовика «КамАЗ» грубо нарушил ПДД, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. Железнодорожное движение на участке приостановлено. По данным МЧС, пострадало более 100 человек. В ведомстве также уточнили, что с рельсов сошли девять вагонов.
В МЧС России уточнили, что проводится эвакуация пострадавших, используются два вертолета Ми-8. К ликвидации последствий привлекли 324 человека и 109 единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что, по предварительным данным, из 20 вагонов с рельсов сошли девять и электровоз. В поезде следовало 812 человек.