В результате схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали 30 человек

Ранее в этот день сообщалось о сходе вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер с рельсов в Волгоградской области. Водитель грузовика «КамАЗ» грубо нарушил ПДД, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. Железнодорожное движение на участке приостановлено. По данным МЧС, пострадало более 100 человек. В ведомстве также уточнили, что с рельсов сошли девять вагонов.