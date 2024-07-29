Нетипичная находка: в Горьковском районе нашли неизвестный за Уралом сосуд

В Горьковском районе Омской области идут полномасштабные раскопки кургана из состава саргатского могильника Новопокровка-IV. В числе прочих находок археологи обнаружили уникальную — нетипичную для саргатской археологической культуры ситулу, церемониальный бронзовый сосуд.
Он был характерен для Центральной и Восточной Европы, ремесленных центров от восточной части Малой Азии до нынешнего Синьцзяна, а вот за Уралом найден впервые.
«Это очень редкая и ценная находка для всей Западной Сибири, — отметил директор научно-производственного центра “Архео” Максим Грачев. — Теперь нам предстоит выяснить, каким образом этот сосуд сюда попал».
По мнению ведущего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения РАН Светланы Шараповой, находка может свидетельствовать о том, что представители саргатской археологической культуры были частью большой общности ранних кочевников и взаимодействовали с самыми отдаленными народами. Предметы металлического импорта могли выступать дарами античных правителей статусным представителям варварского мира.
Археологическая экспедиция в Горьковском районе — результат научной коллаборации Омского государственного педагогического университета, Института истории и археологии Уральского отделения РАН, Уральского федерального университета и Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. В работах также принимают участие антропологи из Московского государственного университета. Исследования проходят при организационной поддержке научно-производственного центра «АРХЕО» и Омских отделений Русского географического общества и Российского исторического общества.
Напомним, ранее в этом же кургане были найдены меч, бронзовое зеркало и кинжал.