Нетипичная находка: в Горьковском районе нашли неизвестный за Уралом сосуд

По мнению ведущего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения РАН Светланы Шараповой, находка может свидетельствовать о том, что представители саргатской археологической культуры были частью большой общности ранних кочевников и взаимодействовали с самыми отдаленными народами. Предметы металлического импорта могли выступать дарами античных правителей статусным представителям варварского мира.