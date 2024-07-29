В Балаганском районе осудят главу одного из муниципалитетов и ее мужа

Глава одного из муниципалитетов в Балаганском районе вместе с мужем и его знакомым предстанут перед судом сразу по нескольким статьям. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на прокуратуру их действия нанесли ущерб местному бюджету в более 330 тысяч рублей.
— В апреле 2023 чиновница поручила работнику внести в табель рабочего времени ложные данные, благодаря этому знакомый ее супруга получал необоснованно высокую зарплату. Это продолжалось в течение года, однако фактически работу он не выполнял, — пишет информационное агентство.
Известно, что полученную разницу знакомый мужа главы отдавал женщине. Отметим, что вину в пособничестве, присвоении и хищении троица отказалась признавать. Уголовное дело теперь рассмотрит район суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одной из больниц Приангарья безответственные действия руководства стали причиной потери более 500 упаковок лекарств.