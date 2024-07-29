В Балаганском районе осудят главу одного из муниципалитетов и ее мужа

Глава одного из муниципалитетов в Балаганском районе вместе с мужем и его знакомым предстанут перед судом сразу по нескольким статьям. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на прокуратуру их действия нанесли ущерб местному бюджету в более 330 тысяч рублей.