Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей

По версии защиты, сумма ущерба, вменяемая в вину обвиняемым, не обоснована. «Имеются материалы, о том, что Минобороны не приняло часть пайков на общую сумму 7 млн рублей. Деньги эти Грязинский комбинат по этой причине не получил», — сказал один из адвокатов. Он отметил, что руководители комбината не являются должностными лицами, они — субъекты предпринимательской деятельности. «Между Минобороны и “Военторгом” были заключены договоры на поставку пайков, в рамках которых “Военторг” заключал соглашение с “Грязинским пищевым комбинатом”. Предоплата не осуществлялась, поэтому о растрате здесь говорить не приходится», — отметил адвокат.