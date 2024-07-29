Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей

«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене. Ущерб составил 1,3 млрд рублей», — зачитала судья материалы дела. В суде в понедельник слушается жалоба на продление ареста трем фигурантам дела и совладельцам АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой.
По версии защиты, сумма ущерба, вменяемая в вину обвиняемым, не обоснована. «Имеются материалы, о том, что Минобороны не приняло часть пайков на общую сумму 7 млн рублей. Деньги эти Грязинский комбинат по этой причине не получил», — сказал один из адвокатов. Он отметил, что руководители комбината не являются должностными лицами, они — субъекты предпринимательской деятельности. «Между Минобороны и “Военторгом” были заключены договоры на поставку пайков, в рамках которых “Военторг” заключал соглашение с “Грязинским пищевым комбинатом”. Предоплата не осуществлялась, поэтому о растрате здесь говорить не приходится», — отметил адвокат.
Как отметил адвокат, Михайленко страдает рядом хронических заболеваний, в том числе гепатитом и ишемической болезнью сердца, поэтому защита просит отпустить обвиняемых под домашний арест или назначить иную меру, не связанную с лишением свободы.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Булгаков длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. В результате была создана система, при которой в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. Как сообщили в ФСБ России, Булгаков задержан по делу о коррупции, он заключен под стражу и содержится в СИЗО «Лефортово».
Грязинский пищевой комбинат был создан в 1944 году. Он занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ. С 2008 года по 24 сентября 2022 года Булгаков был заместителем министра обороны РФ. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.