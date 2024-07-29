Иран задержал тоголезский танкер в Персидском заливе

В КСИР уточнили, что судно Pearl G было остановлено 26 июля. На борту было девять членов экипажа, все они — граждане Индии. Они перевозили контрабандой более 700 тыс. л нефти, отметили в Корпусе, добавив, что танкер конфисковали на основании судебного ордера. В КСИР выяснили, что судно принадлежит гражданину Ирака, проживающему в Дубае.