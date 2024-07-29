В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с поездом

В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек, в том числе 15 детей, госпитализированы. Движение поездов на перегоне остановлено.