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В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с поездом

После схода поезда под Волгоградом 2 пострадавших оказались в тяжелом состоянии.

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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Состояние двоих пострадавших после ЧП с поездом в Волгоградской области — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.

«Состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении администрации.

В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек, в том числе 15 детей, госпитализированы. Движение поездов на перегоне остановлено.