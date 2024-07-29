В Шымкенте ликвидирована подпольная нарколаборатория

В лаборатории изготавливали синтетические наркотики. В момент изготовления очередной партии с поличным задержаны двое жителей города Шымкент.
«В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков».
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Казахстана, за указанное уголовное правонарушения предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Алматы ликвидирована подпольная нарколаборатория, которую 23-летний мужчина организовал прямо на съемном жилье.
В ходе обыска дома изъяты полиэтиленовые свертки с веществом растительного происхождения, порошкообразное вещество со специфическим запахом, магнитная мешалка с наслоением, электронные весы, стеклянные колбы, тарелки, пробирки, пакеты с прекурсорами, бутылки с жидкостью, канистры с сырьем и другой «лабораторный» инвентарь.