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В Шымкенте ликвидирована подпольная нарколаборатория

АЛМАТЫ, 29 июл — Sputnik. На территории Туркестанской области региональный департамент КНБ при координации прокуратуры ликвидировал подпольную нарколабораторию, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Источник: Sputnik.kz

В лаборатории изготавливали синтетические наркотики. В момент изготовления очередной партии с поличным задержаны двое жителей города Шымкент.

«В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков».

отмечается в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Казахстана, за указанное уголовное правонарушения предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Алматы ликвидирована подпольная нарколаборатория, которую 23-летний мужчина организовал прямо на съемном жилье.

В ходе обыска дома изъяты полиэтиленовые свертки с веществом растительного происхождения, порошкообразное вещество со специфическим запахом, магнитная мешалка с наслоением, электронные весы, стеклянные колбы, тарелки, пробирки, пакеты с прекурсорами, бутылки с жидкостью, канистры с сырьем и другой «лабораторный» инвентарь.