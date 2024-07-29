В Шымкенте ликвидирована подпольная нарколаборатория

В ходе обыска дома изъяты полиэтиленовые свертки с веществом растительного происхождения, порошкообразное вещество со специфическим запахом, магнитная мешалка с наслоением, электронные весы, стеклянные колбы, тарелки, пробирки, пакеты с прекурсорами, бутылки с жидкостью, канистры с сырьем и другой «лабораторный» инвентарь.