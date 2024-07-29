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Сочинских детей эвакуировали после крушения поезда под Волгоградом

Семнадцать детей из Сочи, возвращавшихся с конкурса талантов, эвакуировали после столкновения поезда и грузовика в Волгоградской области. Об этом глава курорта Андрей Прошунин в Telegram.

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Днем 29 июля на перегоне «Гремячая — Котельниково» в результате столкновения поезда «Казань — Адлер» с грузовиком с рельсов сошли восемь вагонов.

Сочинских детей эвакуировали с места аварии и разместили в помещении детского сада в городе Котельниково. Администрация Сочи находится на связи с руководителем группы и готова оказать всю необходимую помощь в возвращении детей домой, заверил мэр.

Ранее стало известно о 30 пострадавших в результате крушения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле в центральном аппарате СКР.