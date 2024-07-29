На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв

«Около 12 часов дня (13.00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии», — пишет Bild.
Издание уточнило, что вслед за взрывом начался пожар, который впоследствии был потушен.
«В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику», — сообщает издание.
Городские власти и пожарные опубликовали предупреждения об опасности в связи с выделением в воздух продуктов горения.
Причины инцидента пока неясны.