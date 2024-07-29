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На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен, принадлежащем компании BASF, при этом 14 человек получили ранения, сообщило немецкое издание Bild.

«Около 12 часов дня (13.00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии», — пишет Bild.

Издание уточнило, что вслед за взрывом начался пожар, который впоследствии был потушен.

«В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику», — сообщает издание.

Городские власти и пожарные опубликовали предупреждения об опасности в связи с выделением в воздух продуктов горения.

Причины инцидента пока неясны.

несчастный случай