Смерть трёх сестёр на севере Петербурга стала уголовным делом

«Фонтанка» рассказывала, что скончались три сестры, в возрасте 19, 29 и 35 лет. Следов насилия на их телах нет. По предварительным данным, ни одна из них не работала, едой и деньгами помогала мать-пенсионерка. Сложнее всего ей и сыновьям давалось общение со старшей — около трёх лет назад она уволилась с работы и якобы отстранилась от родных. В семье говорят, что женщина была в депрессии и будто бы влияла на младших сестёр так, что некоторое время назад все трое начали вести затворнический образ жизни и отказываться от еды.