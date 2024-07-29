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Смерть трёх сестёр на севере Петербурга стала уголовным делом

Уголовное дело возбуждено по факту смерти трёх сестёр в Петербурге.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в квартире в Приморском районе Петербурга нашли три тела. Дату и причины смерти женщин устанавливают.

Как сообщили в городском Следкоме 29 июля, все обстоятельства случившегося на Комендантском проспекте выясняют в рамках дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Фонтанка» рассказывала, что скончались три сестры, в возрасте 19, 29 и 35 лет. Следов насилия на их телах нет. По предварительным данным, ни одна из них не работала, едой и деньгами помогала мать-пенсионерка. Сложнее всего ей и сыновьям давалось общение со старшей — около трёх лет назад она уволилась с работы и якобы отстранилась от родных. В семье говорят, что женщина была в депрессии и будто бы влияла на младших сестёр так, что некоторое время назад все трое начали вести затворнический образ жизни и отказываться от еды.

СК