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В Краснодарском крае загорелся автобус с пятнадцатью пассажирами в салоне

Днем 29 июля в Брюховецком районе Краснодарского края произошел инцидент с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «станица Брюховецкая — село Большой Бейсуг».

Около 11:20 на 35 км автодороги «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская» загорелась передняя часть транспортного средства.

Во время пожара в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Водитель оперативно эвакуировал всех находящихся в автобусе, и никто не пострадал. Людей пересадили в другой автобус, и они продолжили движение.

По предварительным данным, причиной возгорания стало самопроизвольное возгорание передней части транспортного средства. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

пожары