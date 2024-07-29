В Краснодарском крае загорелся автобус с пятнадцатью пассажирами в салоне

Около 11:20 на 35 км автодороги «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская» загорелась передняя часть транспортного средства.



Во время пожара в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Водитель оперативно эвакуировал всех находящихся в автобусе, и никто не пострадал. Людей пересадили в другой автобус, и они продолжили движение.



По предварительным данным, причиной возгорания стало самопроизвольное возгорание передней части транспортного средства. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.