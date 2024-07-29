Якорную мину 86-летней давности уничтожили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Боеприпас нашли в районе входа в военную гавань порта Новороссийск. Морская противокорабельная якорная мина образца 1938 года находилась на глубине 22 метра. Водолазы нашли ее 19 июля.
Мину уничтожили 29 июля в акватории Цемесской бухты.
«Благодарю водолазов НВМБ, сотрудников ГО и ЧС, МВД, НМП, и ГИМС за оперативное выполнение комплекса мер по предотвращению чрезвычайной ситуации», — сказал Андрей Кравченко.
Ранее сайт KP.RU писал о том, что Землю накроет магнитная буря 31 июля после вспышек на Солнце. Её вызовут облака плазмы, которые достигнут нашей планеты 30 июля.