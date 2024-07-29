Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Якорную мину 86-летней давности уничтожили в Новороссийске

В порту Новороссийска нашли якорную мину на глубине 22 метра.

Источник: Комсомольская правда

Якорную мину 86-летней давности уничтожили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Боеприпас нашли в районе входа в военную гавань порта Новороссийск. Морская противокорабельная якорная мина образца 1938 года находилась на глубине 22 метра. Водолазы нашли ее 19 июля.

Мину уничтожили 29 июля в акватории Цемесской бухты.

«Благодарю водолазов НВМБ, сотрудников ГО и ЧС, МВД, НМП, и ГИМС за оперативное выполнение комплекса мер по предотвращению чрезвычайной ситуации», — сказал Андрей Кравченко.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Землю накроет магнитная буря 31 июля после вспышек на Солнце. Её вызовут облака плазмы, которые достигнут нашей планеты 30 июля.

МЧС